Воду из туалетов в самолетах назвали ключом к борьбе со следующей пандемией

Исследователи сообщили, что на рейсах из Азии, и особенно из Индии, была выявлена более высокая концентрация генов, устойчивых к антибиотикам, по сравнению с рейсами из Европы и Великобритании. К сожалению, команда обнаружила, что ДНК микробов оставалась стабильной в течение целых 24 часов даже после обработки дезинфицирующим средством.