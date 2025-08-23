Воду из туалетов в самолетах назвали ключом к борьбе со следующей пандемией

Есть аспект авиаперелетов, о котором мы предпочитаем не задумываться. Но, по мнению ученых, вода из туалетов в самолете может помочь в борьбе со следующей пандемией.
По их словам, сточные воды, собираемые с пассажирских самолетов, могут стать важной возможностью для общественного здравоохранения, пишет Daily Mail. И они способны сыграть решающую роль в отслеживании опасных лекарственно-устойчивых патогенов по мере их распространения по всему миру.
Международная группа экспертов проанализировала сточные воды в туалетах с 44 международных рейсов, прибывающих в Австралию из девяти разных стран. Исследователи использовали передовые методы молекулярного скрининга для изучения генетических структур любых потенциальных супербактерий с генами, устойчивыми к антибиотикам.
Было обнаружено в общей сложности девять «высокоприоритетных» супербактерий с лекарственной устойчивостью, включая сальмонеллу — бактерию, вызывающую диарею, лихорадку и боли в желудке, — и золотистый стафилококк, микроб, который при попадании в организм может развиться в инфекцию, опасную для жизни на свету.
«Теперь у нас есть инструменты, позволяющие превратить туалеты в самолетах в систему раннего предупреждения заболеваний для улучшения управления общественным здравоохранением», — объясняет старший автор исследования доктор Вариш Ахмед из национального научного агентства Австралии CSIRO.
В общей сложности в 17 образцах сточных вод были обнаружены супербактерии, содержащие ген, который повышает устойчивость к существующим антибиотикам последней инстанции, пишет Daily Mail. По словам экспертов, это вызывает беспокойство, поскольку означает, что существующие методы лечения могут оказаться неэффективными.
Исследования показывают, что к 2050 году эта эпидемия супербактерий может убить до 50 миллионов человек, что приведет к еще большему числу смертей, чем рак.
Анализ, опубликованный в журнале Microbiology Spectrum, также показал, что в образцах сточных вод из Австралии отсутствует этот устойчивый к антибиотикам ген, что указывает на то, что они, скорее всего, были получены в результате международных поездок.
Исследователи сообщили, что на рейсах из Азии, и особенно из Индии, была выявлена более высокая концентрация генов, устойчивых к антибиотикам, по сравнению с рейсами из Европы и Великобритании. К сожалению, команда обнаружила, что ДНК микробов оставалась стабильной в течение целых 24 часов даже после обработки дезинфицирующим средством.
«Международные перелеты являются одним из основных факторов распространения устойчивости к противомикробным препаратам, — отмечает соавтор исследования доктор Лю Явэнь из Сямыньского университета в Китае. — Отслеживая сточные воды с самолетов, мы потенциально можем выявлять и отслеживать гены устойчивости к антибиотикам до того, как они укоренятся в местной среде».
Известно, что такие инфекционные заболевания, как туберкулез, грипп и SARS-CoV-2, передаются воздушным транспортом. Для снижения их передачи был опробован целый ряд стратегий, включая ограничения на поездки, индивидуальный досмотр пассажиров и карантин, напоминает Daily Mail.
«Учитывая, что устойчивость к противомикробным препаратам, по прогнозам, приведет к более чем 39 миллионам смертей во всем мире к 2050 году, потребность в инновационных инструментах эпиднадзора является неотложной, — комментирует профессор Николас Эшболт, соавтор исследования из Университета Южной Австралии. — Мониторинг сточных вод с самолетов может дополнить существующие системы общественного здравоохранения, обеспечивая раннее предупреждение о возникающих угрозах со стороны супербактерий».