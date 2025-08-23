Россиянам посоветовали не болеть перед увольнением

Согласно новым правилам, для всех категорий работников устанавливается одинаковый расчетный период, составляющий 12 месяцев. Как подчеркнула эксперт, это исключает возможность субъективного подхода со стороны работодателей. Помимо этого, среднемесячная заработная плата не должна быть ниже федерального минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 22 440 рублей. В случае если сумма окажется ниже установленного порога, работодатель обязан произвести соответствующую доплату.