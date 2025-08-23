Митрошиной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста

Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Она могла «отмыть» более 127 миллионов рублей через покупку московской недвижимости. В тот же день против блогера возбудили уголовное дело, а позже суд отправил её под домашний арест до 24 апреля. Кроме того, с начала лета сумма задолженности Митрошиной перед Федеральной налоговой службой продолжала расти. В июне она составляла около 183 миллионов рублей, а к июлю увеличилась до 204,6 миллиона.