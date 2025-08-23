Ричмонд
Митрошиной разрешили сменить место отбывания домашнего ареста

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, суд разрешил сменить место пребывания под домашним арестом. Теперь она будет находиться в квартире на Ленинградском проспекте. Об этом указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

До этого она проживала в квартире в районе Митино, которая принадлежит её свёкру. Причина изменения адреса не раскрывается.

Напомним, что Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Она могла «отмыть» более 127 миллионов рублей через покупку московской недвижимости. В тот же день против блогера возбудили уголовное дело, а позже суд отправил её под домашний арест до 24 апреля. Кроме того, с начала лета сумма задолженности Митрошиной перед Федеральной налоговой службой продолжала расти. В июне она составляла около 183 миллионов рублей, а к июлю увеличилась до 204,6 миллиона.

Александра Митрошина: биография «матери бложьей» и детали ее ареста
Одна из самых заметных фигур в российском медиапространстве, «матерь бложья» Александра Митрошина оказалась в центре скандала после ареста в 2025 году. Девушку задержали по подозрению в отмывании денег: рассказываем, как складывалась ее карьера до этого и что известно об уголовном деле.
