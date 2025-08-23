На форуме «Москва 2030» представят градостроительство как творчество

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы анонсировал творческую программу в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».
Каждую субботу в парке искусств «Музеон» будут проходить занятия по урбанистическому скетчингу. Участники смогут взглянуть на город с новой перспективы, освоив технику быстрого рисунка и познакомившись с современными архитектурными объектами. На занятии 23 августа под руководством профессиональных художников гости создадут акварельные зарисовки панорамы «Зарядья».
В воскресенье в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в «Музеоне» пройдет интерактивный моноспектакль от креативного бюро «Москва глазами инженера». Зрители узнают о строительстве Москвы в XX веке, о технологиях и материалах, использовавшихся тогда и применяемых сегодня. Посетители смогут принять участие в спектакле и обсудить инновации и их влияние на историю строительства столицы.
Ранее сообщалось, что в рамках форума специалисты столичного Комплекса градостроительной политики и строительства представили образовательную программу, которая демонстрирует современные методы развития городской среды и включает в себя строительство новых объектов транспортной, социальной и деловой инфраструктуры, включая непрерывное развитие метрополитена. В рамках программы также проводятся открытые лекции на базе нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, а в «Лужниках» все желающие смогут попробовать себя в роли создателя города, строя макеты будущих кварталов из картона.
Форум «Территория будущего. Москва 2030» представляет собой масштабное событие, которое с 1 августа по 14 сентября включает культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию столицы как одного из самых современных мегаполисов мира. Проект предоставляет возможность смоделировать облик города и увидеть, каким он станет в ближайшие годы. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте форума: moscow2030.mos.ru.