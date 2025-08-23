Российские школьники будут учить историю по новым учебникам

«Переход на новую гослинейку Минпросвещения определен в два года. В нынешнем — 5−7 классы, в следующем — 8−9 классы. При этом все учебники включены в Федеральный перечень учебников, и при желании школы или конкретный регион могут перейти на всю линейку уже в этом году», — сказал Кононов. Его слова приводит ТАСС.