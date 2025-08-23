В России есть сразу 16 городов с самым коротким названием: полный список

В России насчитали сразу 16 городов, имеющих самое короткое название. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, представленную Роскадастром.
Как известно, на данный момент в России насчитывается суммарно 1242 города. При этом 16 из них, отмечает РИАН, имеют самое короткое название. В их числе Аша, Бор, Буй и другие.
«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», — сказано в сообщении.
Немногим ранее Росреестр назвал российский город с самым длинным названием. Таковым стал Александровск-Сахалинский. Он содержит в себе сразу 25 символов. Это стало абсолютным рекордом среди всех регионов страны.