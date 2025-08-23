Обнаружено затерянное место рождения апостолов Иисуса

Обнаруженное в Израиле затерянное место рождения апостолов Иисуса соответствует библейским рассказам. Недавний лесной пожар в Израиле выявил древние руины, проливающие свет на возможное местонахождение родного города апостолов.
Археологи обнаружили стоянку в Эль-Арадж, на северном берегу Галилейского моря, которая, возможно, является Вифсаидой, рыбацкой деревней, где жили апостолы Петр, Андрей и Филипп. В Евангелии от Иоанна 1:44 говорится: «Филипп же был из Вифсаиды, города Андрея и Петра», напоминает Daily Mail.
Лесной пожар, охвативший северное побережье в конце июля и вынудивший пловцов спасаться бегством, пронесся по природному заповеднику Бетиха, уничтожив густую растительность и обнажив небольшие курганы, разбросанные по территории археологических раскопок.
Мордехай Авиам, руководитель раскопок из колледжа Кинерет, отмечает: «Пожар, хотя и был трагическим событием, позволил нам обследовать районы, которые ранее были недоступны из-за густой растительности».
На выжженной земле были обнаружены сотни футов земляных насыпей, каждая из которых, возможно, обозначала древние помещения. Огонь также обнажил ранее скрытые стены, насыпи, на которых когда-то стояли здания, и фрагменты керамики, относящиеся к римской эпохе, когда жил и проповедовал Иисус, пишет Daily Mail.
Раскопки, которые продолжаются уже девятый сезон, были направлены на то, чтобы добраться до римского слоя, погребенного под останками византийцев и крестоносцев.
Авиам предположил, что этот слой существовал, сославшись на фрагменты римской керамики и более раннее обнаружение римской бани, отличительной черты городской жизни той эпохи. Лесной пожар обнажил новые территории, что привело археологов к перспективным местам для будущих раскопок.
Как сообщает Haaretz, команда обнаружила основание колонны, указывающей на наличие официального общественного здания в римском стиле. Эти артефакты римской эпохи и архитектурные особенности позволяют предположить, что деревня была преобразована в город при царе Ироде Филиппе, что согласуется с историческими данными о Вифсаиде. Среди этих артефактов были орудия лова рыбы и остатки римской бани, свидетельствующие о том, что этот район когда-то был процветающим поселением.
Как отмечает Daily Mail, сделанные находки согласуются с описаниями из древних текстов, в том числе историка Иосифа Флавия, который был известен своими рассказами о временах Иисуса.
В одном из его древних отрывков даже говорится об Иисусе: «Примерно в то же время жил Иисус, мудрый человек, если его можно назвать человеком. Ибо он был творцом чудесных дел, учителем таких людей, которые с радостью принимают истину».
Над римским слоем лежали остатки византийской церкви и монастыря 5-го века, пишет Daily Mail. В церкви была выложена мозаика с именем Петра как «главы и повелителя небесных апостолов».
В 2022 году Закари Вонг, звукорежиссер из Гонконга, который впервые присоединился к проекту в 2016 году, помог обнаружить мозаику, которая является частью более крупного пола в диаконическом зале церкви, украшенного цветочными узорами и обрамленного круглым медальоном из черной тессеры.
Стивен Нотли, археолог из колледжа Найак в Нью-Йорке, принимавший участие в раскопках, сказал: «Это открытие является для нас самым убедительным свидетельством того, что была особая связь Петра с базиликой, и, вероятно, она была посвящена ему. Поскольку византийская христианская традиция обычно отождествляла дом Петра с Вифсаидой, а не с Капернаумом, как часто думают сегодня, представляется вероятным, что базилика посвящена его дому».
Руины церкви также совпадают с описанием святого Виллибальда, баварского епископа, который посетил эти места около 725 года нашей эры во время паломничества.
Археологи не смогли окончательно подтвердить точное местоположение места рождения святого Петра, отметив несоответствия в библейских рассказах о том, где жили Петр и Андрей, отмечает Daily Mail.
Христиане признают святого Петра, первоначально Симона Петра, рыбаком и одним из первых последователей Иисуса, позже ставшим главой ранней Церкви после вознесения Иисуса. Петр известен тем, что отрубил ухо римскому солдату, когда Иисус был арестован по приказу Понтия Пилата.
Согласно христианской традиции, Петр позже принял мученическую смерть в Риме во время правления императора Нерона около 64 года нашей эры, распятый вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть так же, как Иисус Христос.