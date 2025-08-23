Форум «Москва 2030»: градостроительство — это творчество

В «Музеоне» в воскресенье состоится завершающий интерактивный моноспектакль в мультимедийном павильоне «Искусство строить». Его подготовит креативное бюро «Москва глазами инженера». Зрителям расскажут, как развивалась Москва в XX веке. Также они узнают о материалах и технологиях тех времен и смогут сравнить с современными. Более того, каждый участник сможет стать частью спектакля, поговорить об инновациях и их роли в истории становления города.