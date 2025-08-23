Форум «Москва 2030»: градостроительство — это творчество

Творческую программу, подготовленную Комплексом градостроительной политики и строительства столицы, представят на городском форуме «Территория будущего. Москва 2030».
В рамках развлекательного репертуара мероприятия каждую субботу горожане и гости Москвы могут посетить занятия по урбанистическому скетчингу в парке искусств «Музеон». Осваивая технику быстрого рисунка, участники будут знакомиться с архитектурой, заново узнавая столицу. Так, например, 23 августа под руководством художников можно будет создать свою зарисовку парка «Зарядья» и расписать ее акварелью.
В «Музеоне» в воскресенье состоится завершающий интерактивный моноспектакль в мультимедийном павильоне «Искусство строить». Его подготовит креативное бюро «Москва глазами инженера». Зрителям расскажут, как развивалась Москва в XX веке. Также они узнают о материалах и технологиях тех времен и смогут сравнить с современными. Более того, каждый участник сможет стать частью спектакля, поговорить об инновациях и их роли в истории становления города.
Напомним, «Территория будущего. Москва 2030» — это форум для москвичей и гостей столицы, на котором расскажут о главных инновациях и достижениях во всех сферах жизни Москвы.
С 1 августа по 14 сентября в рамках него пройдут образовательные, спортивные, культурные и многие другие мероприятия. Проект позволит смоделировать образ одного из самых современных мегаполисов мира и увидеть, каким наш город будет через несколько лет.