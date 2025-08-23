Правительство РФ поручило упростить закрытие мошеннических сайтов

Российский кабмин поручил разработать эффективные способы распознавания личности при регистрации доменных имен, а также упростить аннулирование доменов, которые используются в преступных целях, передает агентство ТАСС.
Сообщается, что за исполнение соответствующего поручения ответственными назначены Минцифры, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Роскомнадзор при взаимодействии с Генпрокуратурой и Центробанком.
Из утвержденного правительством плана мероприятий следует, что в третьем квартале 2026 года ведомства должны представить соответствующие предложения.
Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что в преддверии начала учебного года мошенники традиционно усиливают активность, пользуясь повышенным спросом на товары для школы.