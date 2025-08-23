Ричмонд
Подачу газа из России в Армению возобновили

Подачу природного газа из России в Армению возобновили.

ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. Подача природного газа из России в Армению, временно приостановленная 22 августа в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, возобновлена, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

«Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе “Красный Мост — Севкар — Берд” на территории Грузии» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В указанный период бесперебойное газоснабжение потребителей осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

«Газпром Армения» поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому «Газпрому».