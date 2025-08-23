Подачу газа из России в Армению возобновили

«Двадцать третьего августа в 6.00 (5.00 мск) подача природного газа в Армению была возобновлена после временной приостановки в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе “Красный Мост — Севкар — Берд” на территории Грузии» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.