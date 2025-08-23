Всего три буквы: Названы 16 российских городов с самыми короткими названиями

А Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, признан городом с самым длинным названием в России. Всего в России насчитывается 1242 города, однако Александровск-Сахалинский выделяется своей длинной формой названия, что придаёт ему особый статус. Жители этого города могут гордиться уникальным архитектурным и культурным наследием, дополненным рекордным названием.