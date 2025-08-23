Сколько заработает Shaman, если победит на «Интервидении»

Он добавил, что такой значительный размер денежного вознаграждения служит дополнительным стимулом для участников, а также способствует росту престижа самого конкурса. Кроме того, Алимов сообщил, что правила распределения призового фонда не предусматривают возможность присуждения первого места сразу двум участникам с совпадающими показателями. Жюри в любом случае придется выбрать лучшего.