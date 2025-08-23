Сколько заработает Shaman, если победит на «Интервидении»

Певец Shaman может получить 30 млн рублей, если победит в конкурсе «Интервидение».
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение» получит денежный приз в размере 30 млн рублей. Об этом рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. От России на конкурсе выступит певец Shaman.
«Победителю конкурса будет вручен Кубок “Интервидения” и денежный приз размером в 30 миллионов рублей», — сказал Алимов. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что представителем России в этом году стал Shaman.
Он добавил, что такой значительный размер денежного вознаграждения служит дополнительным стимулом для участников, а также способствует росту престижа самого конкурса. Кроме того, Алимов сообщил, что правила распределения призового фонда не предусматривают возможность присуждения первого места сразу двум участникам с совпадающими показателями. Жюри в любом случае придется выбрать лучшего.
«Интервидение-2025» — международный музыкальный конкурс, где артисты выступают с оригинальными песнями. В 2025 году участие в конкурсе подтвердили 19 стран, среди них Китай, Сербия, Индия, Египет, США, Белоруссия и другие государства. Конкурс состоится 20 сентября в Москве.
Ранее стало известно, что певица Пелагея стала послом «Интервидения». Она присоединилась к певцу Диме Билану, артистке Клаве Коке и группе Ay Yola. Послы будут принимать участие в продвижении конкурса, поддерживать участников и представлять проект на различных мероприятиях в России и за рубежом, пишет НСН.