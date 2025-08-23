Излучающий собственный свет таинственный межзвездный объект опрокинул теорию о комете

Обычно кометы светятся из-за того, что пыль и газ вокруг них отражают солнечный свет. Этот свет обычно распространяется более равномерно и не тускнеет так быстро, когда вы удаляетесь от ядра кометы, пишет Daily Mail. Ученые ожидали, что яркость 3I/ATLAS будет аналогичной, но вместо этого она резко падает, что наводит на мысль о том, что свет может исходить от чего-то совершенно другого. Открытие было похоже на то, как если бы мы стояли рядом с ярким фонариком. Вблизи свет очень яркий, но когда вы уходите, он быстро меркнет.