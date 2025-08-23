Излучающий собственный свет таинственный межзвездный объект опрокинул теорию о комете

Таинственный межзвездный объект, пролетающий через нашу Солнечную систему, предоставил ученым еще больше доказательств в пользу предположения, что это может быть космический аппарат из другой части галактики. Ученые озадачены тем, что таинственный межзвездный объект излучает свой собственный свет, опровергая теорию о кометах.
По словам астрофизика из Гарварда Ави Леба, космический межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS, похоже, излучает свой собственный свет, подобно тому, как автомобиль включает фары, но его источник в настоящее время остается загадкой.
Как пишет Daily Mail, шокирующее открытие было сделано 21 июля астрономом, сделавшим снимок 3I/ATLAS с помощью космического телескопа «Хаббл». Свет от 3I/ATLAS на фотографии, сделанной «Хабблом», выглядит как светящаяся область, сфокусированная на стороне объекта, обращенной к Солнцу. Это не луч или лазер, излучаемый как прожектор, и не равномерное свечение, покрывающее всю поверхность.
До сих пор преобладала теория, что быстро движущийся объект представляет собой гигантскую комету длиной около 12 миль, которая совершит свой самый близкий проход к Земле 17 декабря.
В новом своем отчете Ави Леб отметил, что это свечение может быть вызвано пылью, поднимающейся с поверхности объекта, когда она нагревается солнцем. Однако яркость свечения резко уменьшается с расстоянием, что не соответствует тому, как ведут себя типичные кометы, когда они отражают солнечный свет.
По словам Леба, это стало еще одним потенциальным свидетельством того, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, содержащим мощный источник энергии, способный генерировать свет, который мы видим на расстоянии миллионов миль.
«3I/ATLAS может быть космическим аппаратом, работающим на ядерной энергии, а пыль, выбрасываемая с его лобовой поверхности, может образовываться из грязи, которая скопилась на его поверхности во время межзвездного путешествия, — написал Леб в своем заявлении. — Это нельзя исключать, но для этого нужны более веские доказательства».
Обычно кометы светятся из-за того, что пыль и газ вокруг них отражают солнечный свет. Этот свет обычно распространяется более равномерно и не тускнеет так быстро, когда вы удаляетесь от ядра кометы, пишет Daily Mail. Ученые ожидали, что яркость 3I/ATLAS будет аналогичной, но вместо этого она резко падает, что наводит на мысль о том, что свет может исходить от чего-то совершенно другого. Открытие было похоже на то, как если бы мы стояли рядом с ярким фонариком. Вблизи свет очень яркий, но когда вы уходите, он быстро меркнет.
Ави Леб и его коллега Эрик Кето предположили, что если 3I/ATLAS излучает свой собственный свет, то предполагаемая комета может быть намного меньше, чем первоначально предполагали ученые в 12 милях. Если объект излучает свой свет, Леб подсчитал, что длина 3I/ATLAS может достигать 300 футов, а яркость объекта будет обманывать наши телескопы, пока он не приблизится к Земле.
Это поставило бы 3I/ATLAS в категорию аналогичных размеров с Оумуамуа, первым межзвездным объектом, пролетевшим через Солнечную систему в 2017 году, отмечает Daily Mail.
Как и в случае с 3I/ATLAS, Леб по-прежнему убежден, что «Оумуамуа» был искусственно созданным космическим аппаратом, посланным для исследования нашей Солнечной системы. Ученый отмечал, что «Оумуамуа» демонстрировал странную способность ускоряться без влияния гравитации при перемещении в космосе.
В июле Леб и его команда обнаружили, что 3I/ATLAS находится на чрезвычайно необычном курсе, который позволит ему приблизиться к трем разным планетам: Венере, Марсу и Юпитеру. Астрофизик и уфолог объяснил, что траектория движения объекта была настолько редкой, что вероятность случайного полета естественного космического камня по такой траектории составляла менее 0,005 процента.
Астрономы также обнаружили, что у 3I/ATLAS, по-видимому, нет облака газа и пыли, которое обычно окружает кометы. Ранее Леб говорил, что это наводит на мысль о том, что гигантский объект не может быть кометой, которая должна иметь меньшее ядро и быть частью более многочисленной популяции межзвездных объектов.
Леб исследовал несколько других идей, объясняющих этот свет. Одна из возможностей заключается в том, что объект испаряет ледяные частицы по мере приближения к Солнцу, что могло бы объяснить свечение и отсутствие хвоста.
Однако другие естественные объяснения, такие как взрыв звезды или объект, нагретый при трении о космический материал, кажутся маловероятными, поскольку они не соответствуют данным, собранным исследователями на данный момент.
Черная дыра или радиоактивный материал не дают достаточно света, чтобы его можно было увидеть в телескопы. Кроме того, в пространстве недостаточно материала, чтобы вызвать нагрев от трения, пишет Daily Mail.
Ученые надеются получить более качественные снимки, когда 3 октября 3I/ATLAS пройдет вблизи Марса. Эти новые снимки могут помочь выяснить, является ли 3I/ATLAS естественным космическим камнем или чем-то более необычным, например, продуктом инопланетной технологии.