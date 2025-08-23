Что получит победитель «Интервидения»: назван главный приз

Победитель конкурса «Интервидение» получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, главный приз за победу в «Интервидении» не будет разделяться между двумя занявшими первое место и набравшими одинаковое количество баллов. Жюри, в любом случае, определят лучшего. Поэтому уже разработаны специальные критерии, призванные определить абсолютного победителя.
«Победителю конкурса будет вручен Кубок “Интервидения” и денежный приз размером 30 млн рублей», — сказал Алимов.
Он также добавил, что такая крупная сумма призвана быть стимулом для участников. Кроме того, она должна повысить престиж конкурса.
Напомним, в конкурсе «Интервидение» будут участвовать представители не только России, но и других стран. На данный момент собственное присутствие на конкурсе подтвердило 21 государство. В том числе США. Вашингтон даже огласил того, кто будет представлять страну. Поедет певец Брэндон Ховард.