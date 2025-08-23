Умер Кирилл Вышинский, исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ

Он родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет местного университета и работал школьным учителем прежде чем прийти в журналистику. Его профессиональный путь включал работу на украинских телеканалах, где он занимал должности шеф-редактора и телеведущего, в том числе сотрудничал с Дмитрием Киселевым.