Умер Кирилл Вышинский, исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ

Умер Кирилл Вышинский — журналист, исполнительный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Вышинский скончался в Москве 23 августа после продолжительной тяжелой болезни на 59-м году жизни.
Он родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске, окончил филологический факультет местного университета и работал школьным учителем прежде чем прийти в журналистику. Его профессиональный путь включал работу на украинских телеканалах, где он занимал должности шеф-редактора и телеведущего, в том числе сотрудничал с Дмитрием Киселевым.
Вышинский был автором аналитических материалов и телепрограмм, лауреатом правительственной премии в области СМИ, награжден государственными наградами за профессиональную деятельность. Он активно выступал против цензуры в отношении российских СМИ на международных площадках, включая и ОБСЕ.
