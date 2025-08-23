Назван научно обоснованный идеальный «шведский стол» на завтрак

В отелях есть множество вещей, которые можно полюбить, от пушистых халатов до горячей ванны с паром. Но одно из удобств отеля определенно стоит на первом месте в списке — завтрак «шведский стол». Многим из нас нравится накладывать в тарелки сосиски, бекон и свежую выпечку илили свежеприготовленный омлет. Однако, если вы действительно хотите вкусно поесть в отпуск, возможно, стоит пересмотреть стратегию подхода к шведскому столу.
Доктор Рэйчел Вудс, старший преподаватель физиологии в Университете Линкольна, рассказала о том, что, по ее мнению, является идеальным завтраком «шведский стол». К сожалению для любителей мяса, идеальным блюдом, по словам эксперта, является исключительно растительное питание на завтрак.
«Если в вашем отеле подают завтрак, используйте его как возможность начать день с сытных блюд, — посоветовала доктор Вудс в статье для The Conversation. — Тарелка с грибами, помидорами, фасолью или свежими фруктами отлично взбодрит вас, и вы сможете расслабиться в выборе блюд на весь оставшийся день».
Несмотря на свой необычный совет о завтраке «шведский стол», доктор Вудс утверждает, что отпуск должен быть посвящен «расслаблению, получению удовольствия и созданию воспоминаний, а не зацикливанию на “идеальном” плане питания».
«Здоровое питание формируется месяцами и годами, а не за одну неделю (или даже две), — объяснила эксперт. — Вместо того, чтобы ограничивать себя в еде, лучше всего добавлять полезные добавки в отпускные блюда. Таким образом, вы сможете насытить свой организм, поддержать пищеварительную систему и получать достаточное количество жидкости, не чувствуя при этом недостатка».
Если вы остановились в отеле, где работает система «все включено», доктор Вудс утверждает, что следует добавлять фрукты или овощи в каждое блюдо.
«На курортах, где работает система “все включено”, разнообразие блюд позволяет включать в рацион больше фруктов и овощей, — пояснила специалист. — Добавляя к каждому блюду гарнир из салата или овощей, а также нарезанные фрукты на завтрак, вы повышаете потребление клетчатки и получаете ценные питательные вещества. Если вы хотите снизить потребление калорий, начинайте прием пищи с салата или фруктов, которые помогут вам насытиться перед основным блюдом».
По словам эксперта, готовить самостоятельно или обедать вне дома «сложнее, но не невозможно».
«Заказать овощной гарнир, купить свежие фрукты в номер и иметь под рукой пакет с орехами или семечками — все это может помочь», — добавила она.
Независимо от места проживания, доктор Вудс советует отведать блюда местной кухни. «Например, в Средиземноморье традиционная диета богата овощами, оливковым маслом и свежей рыбой — все это связано со здоровьем сердца и долголетием, — говорит она. — Если вы живете недалеко от побережья, употребляйте в пищу свежую рыбу, которая является отличным источником полезных жиров. Как правило, самым полезным вариантом является как можно чаще употреблять цельные продукты с минимальной обработкой».
Совет доктора Вудс появился вскоре после того, как математик из Оксфордского университета вывел формулу идеального завтрака «шведский стол», отмечает Daily Mail. Вопреки распространенному мнению, доктор Том Кроуфорд говорит, что начинать всегда следует с горячей пищи, а не с холодной. И это плохая новость, если вы любите поваляться в постели, поскольку математик утверждает, что идеальный завтрак должен начинаться ровно в 08:17 утра.