Назван научно обоснованный идеальный «шведский стол» на завтрак

В отелях есть множество вещей, которые можно полюбить, от пушистых халатов до горячей ванны с паром. Но одно из удобств отеля определенно стоит на первом месте в списке — завтрак «шведский стол». Многим из нас нравится накладывать в тарелки сосиски, бекон и свежую выпечку илили свежеприготовленный омлет. Однако, если вы действительно хотите вкусно поесть в отпуск, возможно, стоит пересмотреть стратегию подхода к шведскому столу.