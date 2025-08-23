Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стимул для участников»: Выяснилось, за какой приз поборются звёзды на Интервидении

На конкурсе Интервидение победителя ждёт щедрая награда — 30 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов.

Источник: Life.ru

«Победителю конкурса будет вручён Кубок Интервидения и денежный приз размером 30 млн рублей. Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — сказал он.

Алимов подчеркнул, что высокий призовой фонд направлен на привлечение талантливых участников и повышение международного значения конкурса Интервидение.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примет участие 21 страна, включая США. Алимов назвал полный список участников: Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, страны Ближнего Востока, а также недавно присоединившиеся Кения и Эфиопия. Организаторы также рассчитывают на участие исполнителя из ОАЭ.