«Стимул для участников»: Выяснилось, за какой приз поборются звёзды на Интервидении

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примет участие 21 страна, включая США. Алимов назвал полный список участников: Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, страны Ближнего Востока, а также недавно присоединившиеся Кения и Эфиопия. Организаторы также рассчитывают на участие исполнителя из ОАЭ.