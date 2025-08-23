Когда ждать ближайший шторм: прогноз магнитных бурь 24 августа 2025

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, реакция магнитного поля Земли становится все спокойнее. Последние незначительные возмущения магнитосферы были зафиксированы 19 — 20 августа, после чего геомагнитные индексы находились в зеленой зоне. Индекс солнечной активности сегодня оценивают в 5 баллов из 10. За последние сутки на поверхности звезды не зафиксировали ни одной вспышки.