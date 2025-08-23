Когда ждать ближайший шторм: прогноз магнитных бурь 24 августа 2025

В ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной, считают ученые.
Лето подходит к концу и, похоже, метеозависимым людям до конца августа нечего бояться. После череды магнитных бурь из-за корональных дыр на Солнце, геомагнитная активность на Земле наконец-то вошла в состояние спокойствия. Однако незначительный шанс шторма все же остается. О том, чего ждать метеозависимым 24 августа — в материале URA.RU.
Солнечная активность 24 августа 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, реакция магнитного поля Земли становится все спокойнее. Последние незначительные возмущения магнитосферы были зафиксированы 19 — 20 августа, после чего геомагнитные индексы находились в зеленой зоне. Индекс солнечной активности сегодня оценивают в 5 баллов из 10. За последние сутки на поверхности звезды не зафиксировали ни одной вспышки.
Магнитная буря 24 августа 2025.
По прогнозам ученых, магнитную бурю в воскресенье ждать не стоит. С вероятностью 82% магнитосфера Земли останется в «зеленой». Шанс незначительных геомагнитных колебаний — 15%. Возможность магнитной бури эксперты оценивают лишь в 3%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Ученые предполагают, что до 28 августа магнитосфера Земли останется спокойной. Затем, в течение трех дней, ожидается незначительное повышение геомагнитной активности до «оранжевого» уровня. Однако возмущения магнитного поля окажутся недостаточными для того, чтобы их ощутили метеозависимые люди.
А вот в сентябре стоит готовиться к шторму. Уже в начале месяца, с 3 по 9 число, геомагнитная активность начнет расти. До «пика» возмущения дойдут 5 и 7 сентября — в эти дни, с высокой вероятностью, начнется магнитная буря. Также шторм возможен 15 числа.
Но стоит помнить, что прогноз на такой длительный срок может оказаться неточным. К тому же, никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Как спасаться метеозависимым.
Магнитные бури чаще всего тяжело переносят пожилые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Однако даже молодые и здоровые не всегда защищены: по данным исследований, примерно каждый третий житель планеты ощущает изменения геомагнитного поля.
Полностью избавиться от влияния солнечных бурь с помощью лекарств невозможно, но можно облегчить состояние, если поддерживать здоровый образ жизни. Чтобы легче переносить изменения в магнитосфере важно правильно питаться, больше двигаться, хорошо отдыхать, а также отказаться от алкоголя и курения. Такие простые привычки помогают снизить нагрузку на организм и поддерживать общий тонус тела.
Если же во время магнитных возмущений сохраняются усталость, головная боль или проблемы с концентрацией, стоит обратиться к врачу. Подобные проявления могут быть сигналом о более серьезных нарушениях, требующих профессиональной помощи.