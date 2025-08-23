Овчинский: в Котловке ведется строительство дома по программе реновации

На придомовой территории предусмотрено комплексное благоустройство: будут установлены детская и спортивная площадки, а также проведено озеленение. Жилой комплекс строится в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, рядом находятся остановки общественного транспорта, медицинские и образовательные учреждения, а также зеленые скверы и парк для прогулок. Станция метро «Профсоюзная» расположена в пешей доступности.