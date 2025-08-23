Овчинский: в Котловке ведется строительство дома по программе реновации

В ЮЗАО в районе Котловка продолжается строительство нового жилого дома, который будет состоять из двух секций общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Новый жилой комплекс возводится на свободном земельном участке по адресу: улица Кржижановского, 31/1. В здании будет расположено 368 квартир, из которых девять будут адаптированы для маломобильных граждан.
«В доме смонтируют современные лифты, просторные подъезды с удобной навигацией и функциональные зоны: светлые вестибюли, комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов, почтовые зоны. В настоящее время завершаются работы по заливке фундаментной плиты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
На придомовой территории предусмотрено комплексное благоустройство: будут установлены детская и спортивная площадки, а также проведено озеленение. Жилой комплекс строится в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, рядом находятся остановки общественного транспорта, медицинские и образовательные учреждения, а также зеленые скверы и парк для прогулок. Станция метро «Профсоюзная» расположена в пешей доступности.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале строительства четырех жилых комплексов в центре Москвы в рамках программы реновации. В этих новостройках будет предусмотрено 798 квартир общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Работы ведутся на 2-й Дубровской улице и улице Леснорядской, а также на улице Госпитальный Вал.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и включает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы реализации этой программы.