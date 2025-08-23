Озвучена стоимость iPhone 17 в первый день продаж в России

Ранее появилась информация о предполагаемой стоимости первого складного iPhone. Предварительно цена будет находиться в районе 2000 долларов. Этот новый гаджет, как ожидается, будет оборудован большим 7,8-дюймовым основным экраном и вспомогательным внешним дисплеем диагональю 5,5 дюйма. Инсайдеры также сообщают, что устройство будет иметь корпус из титана и шарнир, изготовленный из «жидкого металла». Утверждается, что себестоимость производства этой новинки составляет всего 759 долларов, что может обеспечить производителю значительную прибыль.