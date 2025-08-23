Ричмонд
Озвучена стоимость iPhone 17 в первый день продаж в России

Стоимость новых iPhone 17 в день старта продаж в России может достигать почти 500 тысяч рублей. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили продавцы Apple.

Источник: Life.ru

По их информации, поставки новейших смартфонов в РФ начнутся 20 сентября — на сутки позже официальной мировой премьеры. Традиционно максимальные ценники будут действовать именно в первый день, когда за модель iPhone 17 Pro Max перекупщики будут запрашивать от 380 тысяч рублей и выше.

Ожидается, что уже через несколько дней стоимость начнёт снижаться до 200−250 тысяч рублей, а к началу октября упадет до более реалистичных 120−160 тысяч.

Анонсированные компанией Apple 8 сентября смартфоны получат обновленный дизайн и, как утверждают инсайдеры, две новые технологии — AR-покрытие для защиты от бликов и DLC Coating для повышения устойчивости экрана к царапинам.

Ранее появилась информация о предполагаемой стоимости первого складного iPhone. Предварительно цена будет находиться в районе 2000 долларов. Этот новый гаджет, как ожидается, будет оборудован большим 7,8-дюймовым основным экраном и вспомогательным внешним дисплеем диагональю 5,5 дюйма. Инсайдеры также сообщают, что устройство будет иметь корпус из титана и шарнир, изготовленный из «жидкого металла». Утверждается, что себестоимость производства этой новинки составляет всего 759 долларов, что может обеспечить производителю значительную прибыль.