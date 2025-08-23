Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани прошел творческий вечер Ларисы Долиной: кадры мероприятия

В Казани с большим успехом прошёл творческий вечер Народной артистки России Ларисы Долиной. В нём приняли участие звёзды первой величины: Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита, Алексей Чумаков, Алексей Панайотов, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили и многие другие. Визитную карточку певицы — легендарную песню «Стена» — блестяще исполнил Филипп Киркоров в драматичном образе, будучи закованным в цепи. Ещё одним подарком для зрителей стало выступление Сосо Павлиашвили с композицией «Любовь и одиночество».Сама Лариса Александровна призналась, что хотя и волновалась перед концертом, была уверена, что всё пройдёт отлично — и так оно и было. Появление же Стаса Михайловна на мероприятии вызвало неоднозначную реакцию. Часть представителей СМИ отказалась его фотографировать и общаться с ним. Артисту многие СМИ объявили бойкот. А лояльных к музыканту репортёров предупредили, что каждый кадр надо утверждать, спрашивать разрешено лишь о высоком, о служении культуре. Кстати, это не первое недоразумение со СМИ в карьере артиста: конфликт с прессой у него уже случался в Юрмале, где «Волна» когда-то плескалась.

21

В Казани с большим успехом прошёл творческий вечер Народной артистки России Ларисы Долиной. В нём приняли участие звёзды первой величины: Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита, Алексей Чумаков, Алексей Панайотов, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Визитную карточку певицы — легендарную песню «Стена» — блестяще исполнил Филипп Киркоров в драматичном образе, будучи закованным в цепи. Ещё одним подарком для зрителей стало выступление Сосо Павлиашвили с композицией «Любовь и одиночество».

Сама Лариса Александровна призналась, что хотя и волновалась перед концертом, была уверена, что всё пройдёт отлично — и так оно и было.

Появление же Стаса Михайловна на мероприятии вызвало неоднозначную реакцию. Часть представителей СМИ отказалась его фотографировать и общаться с ним. Артисту многие СМИ объявили бойкот. А лояльных к музыканту репортёров предупредили, что каждый кадр надо утверждать, спрашивать разрешено лишь о высоком, о служении культуре.

Кстати, это не первое недоразумение со СМИ в карьере артиста: конфликт с прессой у него уже случался в Юрмале, где «Волна» когда-то плескалась.