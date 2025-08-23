В Казани прошел творческий вечер Ларисы Долиной: кадры мероприятия

В Казани с большим успехом прошёл творческий вечер Народной артистки России Ларисы Долиной. В нём приняли участие звёзды первой величины: Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита, Алексей Чумаков, Алексей Панайотов, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили и многие другие. Визитную карточку певицы — легендарную песню «Стена» — блестяще исполнил Филипп Киркоров в драматичном образе, будучи закованным в цепи. Ещё одним подарком для зрителей стало выступление Сосо Павлиашвили с композицией «Любовь и одиночество».Сама Лариса Александровна призналась, что хотя и волновалась перед концертом, была уверена, что всё пройдёт отлично — и так оно и было. Появление же Стаса Михайловна на мероприятии вызвало неоднозначную реакцию. Часть представителей СМИ отказалась его фотографировать и общаться с ним. Артисту многие СМИ объявили бойкот. А лояльных к музыканту репортёров предупредили, что каждый кадр надо утверждать, спрашивать разрешено лишь о высоком, о служении культуре. Кстати, это не первое недоразумение со СМИ в карьере артиста: конфликт с прессой у него уже случался в Юрмале, где «Волна» когда-то плескалась.