Поликлиника подмосковной Черноголовки получила рентген-аппарат

Рентген-аппарат поступил в поликлинику города Черноголовка Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование обеспечивает высокое качество снимков, а мгновенная доступность цифровых изображений позволяет лечащему врачу быстрее поставить диагноз и оперативно определиться с тактикой лечения. Благодаря высокой производительности аппарат способен проводить около 40 исследований ежедневно.
Кроме того, оборудование можно подключить к системе «Центр второго мнения». При необходимости лечащий врач может направить запрос и результаты исследования для консультации с высококвалифицированными специалистами. Рентгенологическое обследование доступно взрослым и детям и проводится бесплатно при наличии полиса ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.