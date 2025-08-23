Умер журналист Кирилл Вышинский

Вышинский умер на 59-м году жизни.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом пишут РИА Новости (РИАН).
«После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы “Россия сегодня”. Это произошло в Москве в субботу, 23 августа», — говорится в сообщении РИАН.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. После завершения средней школы и прохождения службы в рядах Советской Армии он поступил на филологический факультет Днепропетровского университета. Завершив обучение в 1991 году, Вышинский начал трудовую деятельность в качестве преподавателя русского языка и литературы в той же школе, которую когда-то окончил сам.
В журналистику он пришел в 1996 году, заняв должность шеф-редактора «11 канала» в Днепропетровске. С 1999 по 2006 годы работал редактором и ведущим на украинском телеканале ICTV, где возглавлял информационную службу и программу «Подробно» с Дмитрием Киселевым, а также был автором и ведущим собственной передачи «На самом деле». В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, где занял пост собкора в Киеве. После событий февраля 2014 года, связанных с государственным переворотом на Украине, был назначен руководителем агентства «РИА Новости-Украина», входящего в медиахолдинг «Россия сегодня».