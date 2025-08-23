В «Экоточках Москвы» открыли сбор старых книг

Благодаря повторному использованию и переработке книг от вырубки удастся сохранить десятки тысяч деревьев. На сайте проекта размещена карта с экоточками — там можно выбрать наиболее удобную по месту расположения. В пунктах сбора принимают практически любые бумажные издания, в том числе потерявшие актуальность журналы и старые учебные пособия. Чтобы книги поместились в отверстие контейнера и не помялись, рекомендуется упаковывать их в пакеты по два-три экземпляра.