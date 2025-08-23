В «Экоточках Москвы» открыли сбор старых книг

Жители Москвы теперь могут сдать старые книги в «Экоточки», создание которых отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Этим летом в сеть столичных экоточек включено свыше 60 пунктов приема бывших в употреблении книг. Эти контейнеры станут важной частью городской инфраструктуры. Благодаря партнеру проекта все полученные книги будут аккуратно отсортированы, проверены на наличие дефектов и продезинфицированы, прежде чем попадут к новым владельцам. Если же издание потеряло товарный вид, оно тоже принесет пользу природе — отправится на вторичную переработку», — отметила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.
Благодаря повторному использованию и переработке книг от вырубки удастся сохранить десятки тысяч деревьев. На сайте проекта размещена карта с экоточками — там можно выбрать наиболее удобную по месту расположения. В пунктах сбора принимают практически любые бумажные издания, в том числе потерявшие актуальность журналы и старые учебные пособия. Чтобы книги поместились в отверстие контейнера и не помялись, рекомендуется упаковывать их в пакеты по два-три экземпляра.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.