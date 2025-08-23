Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела об убийстве Москалика признался, что наблюдал за ним

Фигурант дела об убийстве генерала Москалика признался, что наблюдал за ним.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержанный в Саратовской области соучастник убийства генерала Ярослава Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, сообщила ФСБ.

«С 2023 года по 2025 год по заданию куратора я проводил наблюдение за военнослужащими ВКС России, устанавливая их место работы и место жительства. В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Моей задачей было наблюдение за ним и доставка взрывного устройства», — сказал задержанный.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Задержанный также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.