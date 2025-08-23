Фигурант дела об убийстве Москалика признался, что наблюдал за ним

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержанный в Саратовской области соучастник убийства генерала Ярослава Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, сообщила ФСБ.
«С 2023 года по 2025 год по заданию куратора я проводил наблюдение за военнослужащими ВКС России, устанавливая их место работы и место жительства. В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Моей задачей было наблюдение за ним и доставка взрывного устройства», — сказал задержанный.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Задержанный также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.