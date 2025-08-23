Задержанный украинский агент рассказал о подготовке убийств работников ВПК

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев готовил убийства работников оборонного предприятия Саратова, об этом рассказал задержанный пособник спецслужб Украины.
В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье генерала Ярослава Москалика, сообщила в ФСБ. Он причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России и передаче Киеву данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области, добавили в ФСБ.
«В 2025 году по заданию куратора я проводил наблюдение за рядом сотрудников оборонного предприятия города Саратова. Осуществить свой план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели», — сказал задержанный на видео, опубликованном ФСБ.