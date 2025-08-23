Фигурант дела об убийстве Москалика полностью признал вину

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержанный соучастник убийства замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал свою вину, видео с его словами обнародовала ФСБ России.
В Саратовской области задержан соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025-го в Подмосковье генерала Москалика, сообщила ФСБ. Он причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России и передаче Киеву данных о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области, добавили в ФСБ.
«Свою вину полностью признаю», — сказал задержанный на видео.