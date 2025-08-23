В горном кластере Сочи создадут зону отдыха и спорта

На площадке можно будет заниматься мини‑футболом, волейболом и баскетболом. Оборудование подбирается с учетом безопасности и удобства для людей разных возрастов и уровня физической подготовки: там смогут заниматься как жители микрорайона, так и гости курорта. Также будет обустроена современная детская площадка с игровыми модулями, безопасными качелями и столами для настольного тенниса. Завершение работ и открытие объекта запланировано на сентябрь.