В горном кластере Сочи создадут зону отдыха и спорта

Современная зона отдыха и спорта появится в горном кластере Сочи на улице Эстонской в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
На площадке можно будет заниматься мини‑футболом, волейболом и баскетболом. Оборудование подбирается с учетом безопасности и удобства для людей разных возрастов и уровня физической подготовки: там смогут заниматься как жители микрорайона, так и гости курорта. Также будет обустроена современная детская площадка с игровыми модулями, безопасными качелями и столами для настольного тенниса. Завершение работ и открытие объекта запланировано на сентябрь.
«Уделяем большое внимание благоустройству не только крупных скверов и парков, но и общественных пространств по месту жительства. Активно участвуют в этой работе депутатский корпус и советы территориального общественного самоуправления. По многочисленным просьбам горожан в Эсто-Садке обустраиваем спортивную и детскую игровую площадки, создаем здесь новое пространство для активного отдыха и семейного досуга», — отметил глава администрации Адлерского района Сочи Дмитрий Сбитнев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.