В Вологодской области определили лучшего пчеловода

Областной конкурс пчеловодов проводился в Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
«Конкурс пчеловодов призван сохранить и возродить лучшие пчеловодческие традиции, привлечь внимание к важной роли пчеловодства в жизни людей. Он способствует повышению профессионального мастерства и практических навыков пчеловодов, распространению передового опыта, что в конечном итоге оказывает положительное влияние на продуктивность, объемы производства и качество ценнейшего дара природы», — отметили в Министерстве сельского хозяйства Вологодской области.
В первый день соревнований пчеловоды выполняли практические задания — изготавливали рамку, формировали гнездо улья, определяли названия и назначение пчеловодческого оборудования и инвентаря. Затем они в игровой форме отвечали на вопросы теста, представляли свои презентации и делились опытом использования перспективных технологий.
Заключительным этапом стал конкурс торгово-выставочных мест и продукции пчеловодства, где участники презентовали свою продукцию. Кроме того, была организована медовая дегустация. По итогам всех конкурсных испытаний абсолютным лидером стал пчеловод из Вологодского округа Олег Закатаев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.