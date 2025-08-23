В Белоруссии разработали ИИ для физической подготовки

«Умными» часами пользуются более 1 млрд человек в мире, но 90% людей не знают, как использовать получаемую от них информацию, которая просто пропадает. Мы столкнулись с большой проблемой, что не только простые люди не могут интерпретировать эти значения, но и не так много тренеров на деле имеют такую квалификацию, чтобы понимать и правильно трактовать данные. Такие эксперты стоят дороже просто персонального тренера. Мы же предлагаем доступного каждому ИИ-эксперта по физической подготовке для достижения любых целей", — сказал Войтюк.