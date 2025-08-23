Ричмонд
Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции

Посмотреть на поздравление панды Катюши можно в онлайн-трансляции 24 августа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Наблюдать самые интересные и трогательные моменты дня рождения панды Катюши, который отметят 24 августа, можно будет в онлайн-трансляции. Зрители увидят, как сотрудники Московского зоопарка украшают вольер именинницы, а также смогут посмотреть, как панда выходит принимать поздравления и угощается праздничным тортом из бамбука. Наиболее интересная часть эфира ожидается с 12.45 до 13.30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главные поздравления именинница получит в воскресенье, благодаря онлайн-трансляции в специальном проекте mos.ru все желающие смогут стать гостями на дне рождения Катюши, даже находясь в другом городе. Кроме того, эфир с камер позволит одновременно наблюдать за тем, как проходит подготовка к праздничному выходу панды в одном вольере, и за тем, чем в это время она занимается, — в другом. Подчеркивается, что к трансляции можно подключиться в любое время с 7.30 до 21.00.