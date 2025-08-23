Панду Катюшу поздравят с днем рождения в онлайн-трансляции

Отмечается, что главные поздравления именинница получит в воскресенье, благодаря онлайн-трансляции в специальном проекте mos.ru все желающие смогут стать гостями на дне рождения Катюши, даже находясь в другом городе. Кроме того, эфир с камер позволит одновременно наблюдать за тем, как проходит подготовка к праздничному выходу панды в одном вольере, и за тем, чем в это время она занимается, — в другом. Подчеркивается, что к трансляции можно подключиться в любое время с 7.30 до 21.00.