Правительство отметило необходимость создания дополнительных мест в СИЗО

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В России необходимо создавать дополнительные места в следственных изоляторах, так как в отдельных регионах последние пять лет наблюдалось превышение лимита, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Правительство РФ увеличило срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» с 2030 до 2035 года с более чем трехкратным ростом финансирования — со 105 миллиардов до 359,2 миллиарда рублей.
«В 2019—2024 годах максимальная численность подозреваемых обвиняемых в отдельные периоды времени превышала лимит наполнения следственных изоляторов в ряде субъектов Российской Федерации (республиках Ингушетия, Карелия, Татарстан, Тыва, Краснодарском, Ставропольском краях, Москве, Амурской, Воронежской, Московской, Тамбовской, областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и других), что указывает на необходимость создания дополнительных мест в следственных изоляторах», — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что в настоящее время наполнение следственных изоляторов управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и Севастополю составляет 103,4%, в связи с чем необходимо строительство нового следственного изолятора.