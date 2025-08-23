В Москве разместили QR-коды для прохождения опроса о работе транспорта

QR-коды для прохождения опроса о работе наземного транспорта появились на 40 остановках на северо-востоке Москвы. Улучшение качества транспортной системы отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Такие же QR-коды уже есть во всем автопарке «Мосгортранса». Скоро их разместят и в автобусах коммерческих перевозчиков. В анкетах в любое время можно ответить на вопросы о поездке на электробусе или автобусе, рассказать о пути от дома до остановки или оценить удобство маршрутной сети. Ответы будут учтены для дальнейшего совершенствования работы наземного городского транспорта.
«Благодаря специальным куар-кодам в автобусах и электробусах, а также на остановках москвичи могут дать оценку поездке и поделиться мнением о работе наземного транспорта. Просим вас принять участие в опросе. Все ответы будут обработаны и учтены для дальнейшего совершенствования маршрутной сети. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.