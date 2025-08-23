В Москве разместили QR-коды для прохождения опроса о работе транспорта

Такие же QR-коды уже есть во всем автопарке «Мосгортранса». Скоро их разместят и в автобусах коммерческих перевозчиков. В анкетах в любое время можно ответить на вопросы о поездке на электробусе или автобусе, рассказать о пути от дома до остановки или оценить удобство маршрутной сети. Ответы будут учтены для дальнейшего совершенствования работы наземного городского транспорта.