Нижегородские ученые создали ПО для управления крупными базами данных

Система может выполнять до 5 млн операций меньше чем за четыре часа работы при настройках по умолчанию. Также применение этого ПО позволяет значительно экономить время и повышает эффективность при решении задач производственного планирования на разных этапах — оперативном, среднесрочном и стратегическом. Программа учитывает все стадии производственного процесса, начиная от расстановки приоритетности заказов и доступности ресурсов и заканчивая временем переналадки.