Нижегородские ученые создали ПО для управления крупными базами данных

Программное обеспечение (ПО) «СМАРТ-ресурс» для управления крупными базами данных разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Система может выполнять до 5 млн операций меньше чем за четыре часа работы при настройках по умолчанию. Также применение этого ПО позволяет значительно экономить время и повышает эффективность при решении задач производственного планирования на разных этапах — оперативном, среднесрочном и стратегическом. Программа учитывает все стадии производственного процесса, начиная от расстановки приоритетности заказов и доступности ресурсов и заканчивая временем переналадки.
«Созданная нами система может применяться в организациях с единичным и мелкосерийным характером производства, типичным для предприятий машиностроения, приборостроения и с длительным циклом изготовления основной продукции, характерным для судостроительной и авиастроительной отрасли. Результаты вычислительных экспериментов при сравнении программного обеспечения “СМАРТ-ресурс” по основным параметрам эффективности работы с аналогичными системами показали, что наша разработка достигает лучших результатов за меньшее время», — отметил главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории суперкомпьютерных технологий в решении наукоемких прикладных задач ННГУ Михаил Прилуцкий.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.