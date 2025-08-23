Ричмонд
У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым

Десятки людей пришли к Театру им. Пушкина, чтобы проститься с Бутусовым.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра имени Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с режиссером проходит в Театре Пушкина в субботу.

Поклонники творчества Бутусова несут белые и алые розы, хризантемы на церемонию прощания с мастером, многие не сдерживают слез.

Прощаются с режиссером не только на основной сцене театра, но и в фойе, где установлен портрет Бутусова и показывают записи отрывков репетиций. Поклонники пишут прощальные послания своему кумиру.

Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.

Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, «В ожидании Годо», «Ричард III», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет. Кино», «Чайка», «Добрый человек из Сезуана», «Бег». Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров..