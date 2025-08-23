У Театра имени Пушкина выстроилась очередь, чтобы проститься с Бутусовым

В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, «В ожидании Годо», «Ричард III», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет. Кино», «Чайка», «Добрый человек из Сезуана», «Бег». Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров..