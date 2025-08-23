Столичная компания увеличила выпуск светового оборудования

Производитель осветительного оборудования «Брайтэлек» более чем в два раза увеличил выпуск продукции в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В качестве пилотного потока был выбран процесс производства светильников «Ксеон-2», используемых для уличного и внутреннего освещения. Совместно с экспертами регионального центра компетенций компания регламентировала рабочие процессы, оптимизировала перемещение продукции и улучшила логистику внутри цеха, внедрила адресное хранение компонентов и визуальные инструкции для размещения и комплектации деталей.
В результате время изготовления партии из 50 светильников сократилось на 31% — с 6,5 до 4,5 часа. Объем незавершенного производства снизился на 58%. Объем выпуска продукции на пилотном потоке, где работают 14 специалистов, увеличился более чем в два раза — с 50 до 101 светильника за смену.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.