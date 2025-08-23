В аэропорту Домодедово разместили фото пейзажей Мурманской области

Рядом с каждой фотографией расположен QR-код: так можно сразу попасть на подробный готовый маршрут путешествия по региону. Маршрут содержит программу поездки с ключевыми локациями, отзывы и оценки путешественников, адреса, рекомендации по кафе и сувенирным магазинам, варианты размещения, а также всю необходимую информацию для комфортного путешествия. Первый этап выставки продлится до 27 августа и далее будет сменяться посезонно.