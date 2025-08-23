В аэропорту Домодедово разместили фото пейзажей Мурманской области

Фотовыставка «С высоты птичьего полета» открылась в московском аэропорту Домодедово в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Там представлены в том числе пейзажи Мурманской области, сообщили в комитете по туризму региона.
Рядом с каждой фотографией расположен QR-код: так можно сразу попасть на подробный готовый маршрут путешествия по региону. Маршрут содержит программу поездки с ключевыми локациями, отзывы и оценки путешественников, адреса, рекомендации по кафе и сувенирным магазинам, варианты размещения, а также всю необходимую информацию для комфортного путешествия. Первый этап выставки продлится до 27 августа и далее будет сменяться посезонно.
«Участие Мурманской области в таком значимом проекте, как фотовыставка в одном из ключевых авиаузлов страны, способствует популяризации туристического потенциала региона и привлечению внимания к его уникальным природным достопримечательностям», — отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.