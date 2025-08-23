Челябинские ученые оптимизировали работу роботов-манипуляторов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали программу для ускорения и повышения точности работы робота-манипулятора. Разработка отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в вузе.
Программа рассчитывает параметры для захвата объектов и управления движением робота-манипулятора. Теперь механическая рука может в 1,5 раза быстрее справляться с производственными задачами, увеличив при этом точность сортировки и перемещения деталей. Робот, оснащенный системой компьютерного зрения, задействован на конвейере: благодаря новой программе он оперативно считывает габариты подшипников и производит их сортировку. За основу ученые взяли технологический процесс, который реализуется на производстве Челябинского кузнечно-прессового завода.
«Создавая новую компьютерную программу, мы стремились снизить риски погрешностей при оценке габаритов этих заготовок техническим зрением. Для оптимизации качества распознавания объектов мы наложили на изображение цветовые и контрастные фильтры — так камера лучше считывает пиксели (визуальную информацию). Также мы подобрали оптимальные параметры электропривода совместно с системой управления, обеспечив тем самым улучшенные параметры регулирования координат; таким образом, мы обеспечили большее быстродействие системы при сохранении необходимого качества переходных процессов», — отметила преподаватель кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики ЮУрГУ Варвара Сычева.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.