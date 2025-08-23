Челябинские ученые оптимизировали работу роботов-манипуляторов

Программа рассчитывает параметры для захвата объектов и управления движением робота-манипулятора. Теперь механическая рука может в 1,5 раза быстрее справляться с производственными задачами, увеличив при этом точность сортировки и перемещения деталей. Робот, оснащенный системой компьютерного зрения, задействован на конвейере: благодаря новой программе он оперативно считывает габариты подшипников и производит их сортировку. За основу ученые взяли технологический процесс, который реализуется на производстве Челябинского кузнечно-прессового завода.