В Кургане пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка»

Гостей ждут концертная программа под девизом «Сырок просто космос!», розыгрыши призов и гастрономическая экскурсия.

Источник: Национальные проекты России

Ежегодный гастрономический фестиваль «День сырка» состоится в Кургане в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году особым гостем мероприятия станет знаменитый шеф-повар и телеведущий Александр Белькович, который проведет мастер-классы и приготовит сырок в чили соусе по-сингапурски. Гостей ждет концертная программа под девизом «Сырок просто космос!», розыгрыши призов, гастрономическая экскурсия от туристско-информационного центра Кургана, детские и игровые площадки и многое другое.

Для приготовления различных блюд на фестивале будет использовано 250 кг сырка. Для ухи также будет использован карась из местных водоемов. Кроме того, Салехардский комбинат привезет на дегустацию и продажу рыбу, включая ямальского сырка и уникальные рыбные консервы, которые поставляются даже на международную космическую станцию.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.