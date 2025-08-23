В тверском Музее живописи открылась выставка «Освободители Европы»

Проект «Освободители Европы» стартовал в ноябре 2024 года с исследовательского конкурса. Жители всей России присылали истории своих родственников или земляков — участников боевых действий на территории Европы в годы Великой Отечественной войны. Они представлены в различных форматах — рассказах, презентациях, видеороликах и графике. По итогам конкурса отобраны 12 победителей. Также определен один победитель тематической викторины. Их истории и представлены на выставке.