В тверском Музее живописи открылась выставка «Освободители Европы»

Выставка «Освободители Европы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начала работать в тверском Музее живописи Валентина Сидорова в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
В экспозицию вошло 13 плакатов в честь 13 освобожденных советскими солдатами европейских столиц. Еще 11 плакатов посвящены важным этапам военных операций на территории Европы в 1944—1945 годах: освобождению Белграда и Варшавы, Будапешта, Братиславы и других столиц. Центром выставки является картина, запечатлевшая встречу воинов-победителей в Берлине 9 мая 1945 года. Там же можно увидеть портреты более чем 2500 героев.
Проект «Освободители Европы» стартовал в ноябре 2024 года с исследовательского конкурса. Жители всей России присылали истории своих родственников или земляков — участников боевых действий на территории Европы в годы Великой Отечественной войны. Они представлены в различных форматах — рассказах, презентациях, видеороликах и графике. По итогам конкурса отобраны 12 победителей. Также определен один победитель тематической викторины. Их истории и представлены на выставке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.