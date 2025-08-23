На блогера Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Арсена Маркаряна, призывавшего к терроризму в России и в отношении ее граждан с использованием БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что в отношении блогера началась доследственная проверка.
«В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)», — сказал собеседник агентства.