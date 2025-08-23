Нижегородские компании представили разработки в сфере БАС в Москве

Восемь предприятий представили 15 экспонатов. Среди них — системы многоканальной связи и управления, посадочный радар для обеспечения безопасной посадки вертолетов и блок спутниковой навигации транспортных средств, две модели FPV-квадрокоптера «Турист-10» для патрулирования лесных массивов, аппарат для обследования и картографирования сельскохозяйственных угодий, беспилотная воздушная система, ориентированная на доставку грузов, навигационный модуль для автономного передвижения беспилотников и многое другое.