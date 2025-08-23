Нижегородские компании представили разработки в сфере БАС в Москве

Продукцию на Международном форуме «Беспилотные системы: Технологии будущего», который проводился в Москве по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» (БАС), представили компании Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Восемь предприятий представили 15 экспонатов. Среди них — системы многоканальной связи и управления, посадочный радар для обеспечения безопасной посадки вертолетов и блок спутниковой навигации транспортных средств, две модели FPV-квадрокоптера «Турист-10» для патрулирования лесных массивов, аппарат для обследования и картографирования сельскохозяйственных угодий, беспилотная воздушная система, ориентированная на доставку грузов, навигационный модуль для автономного передвижения беспилотников и многое другое.
Кроме того, на площадке выставки федеральный центр БАС и научно-производственный центр БАС Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития отрасли беспилотных систем. Оно включает в себя совместную разработку нормативных актов, реализацию проектов, локализацию разработчиков и производителей, использование инфраструктуры, обмен информацией, организацию мероприятий и подготовку кадров.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.