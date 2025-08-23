На молодежном форуме в Волгограде проанализируют бизнес-проекты

Формат мероприятия предполагает совместную работу начинающих и опытных предпринимателей, где главной задачей станет выявление барьеров, мешающих развитию бизнеса, поиск ресурсов для дальнейшего роста и формирование конкретного плана действий. В роли модераторов выступят сооснователи бизнес-клуба Quantum Андрей Ивашин и Иван Филатов. Участники смогут увидеть документальный фильм, в котором волгоградские предприниматели рассказывают о вызовах, с которыми им пришлось столкнуться.