На молодежном форуме в Волгограде проанализируют бизнес-проекты

Формат мероприятия предполагает совместную работу начинающих и опытных предпринимателей.

Источник: Национальные проекты России

Разбор бизнес-проектов пройдет на Межрегиональном форуме молодежного предпринимательства «Мой бизнес», который состоится 5 сентября в Волгограде по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.

Формат мероприятия предполагает совместную работу начинающих и опытных предпринимателей, где главной задачей станет выявление барьеров, мешающих развитию бизнеса, поиск ресурсов для дальнейшего роста и формирование конкретного плана действий. В роли модераторов выступят сооснователи бизнес-клуба Quantum Андрей Ивашин и Иван Филатов. Участники смогут увидеть документальный фильм, в котором волгоградские предприниматели рассказывают о вызовах, с которыми им пришлось столкнуться.

Модераторы вместе с предпринимателями будут рассматривать текущее состояние бизнеса, выявлять узкие места, мешающие росту, и совместно формировать образ будущего, к которому стремится владелец. Также участники форума смогут обменяться контактами, найти новых партнеров и единомышленников и обсудить идеи для совместных проектов.

«Бизнес-разбор одинаково полезен как для тех, чьи кейсы анализируются вживую, так и для зрителей в зале: в ходе обсуждения становятся видимыми “слепые зоны”, с которыми сталкиваются многие предприниматели, и появляется возможность заранее скорректировать собственные стратегии», — отметил начальник центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Николай Буренко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.