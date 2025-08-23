В рязанском музее-заповеднике открылась экспозиция старинных русских мер

Выставка «Знай меру!» начала работать в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Она доступна для посещения по «Пушкинском карте», которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Рязанской области.
Основу выставки составляют уникальные предметы из металлической коллекции Государственного исторического музея: разнообразные гири, весы, безмены, многие из которых имеют клейма мастеров с Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Орла и Тулы. Посетители увидят редкие инструменты для определения веса, длины и объема, иллюстрирующие развитие отечественной метрологии с конца XVII по начало XX века.
Особого внимания заслуживают эталонные весы 1747 года, изготовленные для монетных дворов Санкт-Петербурга и Москвы по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Также на выставке представлен метр и высотомер с автографом Д. И. Менделеева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.