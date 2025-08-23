Педагоги Самарской области освоили способы создания бесконфликтной среды

Курсы повышения квалификации по программе «Проектирование бесконфликтной образовательной среды средствами медиации» прошли 35 преподавателей Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В течение недели участники погружались в практическое изучение конфликтологии: анализировали типичные проблемные ситуации в образовательных учреждениях, отрабатывали навыки медиации в ролевых играх, учились находить выход из сложных ситуаций с участием студентов, родителей и коллег. Особое внимание уделялось позиции медиатора-психолога в разрешении споров. Также они проходили мастер-классы по кибербезопасности и другим темам.
Итогом обучения стали презентации командных проектов по решению конкретных конфликтных случаев. Курсы завершились вручением удостоверений о повышении квалификации. Участники подчеркнули важность таких программ для современной системы образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.