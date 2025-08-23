В Челябинске стартовал проект «Умный экогород»

Проект «Интеллектуальная система “Умный экогород”: Новые технологии содержания дорожно-транспортной инфраструктуры» начали реализовывать в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Южно-Уральском государственном университете.
Задача проекта — автоматизированный мониторинг, выбор оптимальных режимов работы уборочных машин и оценки качества работы. Он основан на методах компьютерного зрения и глубокого обучения с применением нейронных сетей. Система на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет контролировать качество уборки, позволяя точно определять уровень загрязнения дорожного покрытия и задавать необходимые параметры: уровень прижима щетки, мощность всасывания пылесоса и зонирование подачи воды.
Кроме того, она будет способна выявлять крупный мусор, который может привести к поломке техники. Команда ученых уже занимается сбором данных для обучения нейросети. Специалисты определяют источники информации и классы изображений для подготовки датасета, который будет включать в себя объекты загрязнений при различных условиях освещения и на разных типах дорожного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.