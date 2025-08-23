В Челябинске стартовал проект «Умный экогород»

Кроме того, она будет способна выявлять крупный мусор, который может привести к поломке техники. Команда ученых уже занимается сбором данных для обучения нейросети. Специалисты определяют источники информации и классы изображений для подготовки датасета, который будет включать в себя объекты загрязнений при различных условиях освещения и на разных типах дорожного полотна.