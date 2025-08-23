На Ямале в поселке Харп прошел VIII спортивный фестиваль «Игры героев»

Восьмой спортивный фестиваль «Игры героев» прошел 16 августа в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города Лабытнанги.
Мероприятие объединило 72 участника из Лабытнанги, Харпа, Салехарда и Приуральского района. Команды по четыре человека преодолели 3,5‑километровую трассу с 14 сложными этапами. Участников ждали полоса препятствий и испытания на силу и слаженность: «Рукоход», «Веревочный городок», «Скользкий подъем», «Резиновая тропа», водная полоса, станция CrossOut с подъемами мешков, отжиманиями, прыжками и подтягиваниями, а также финальные «Испытание духа» и «Стена героев».
«Это уже восьмой раз, когда мы собираем людей, готовых испытать себя, и каждый раз видим настоящий характер. Спасибо всем за участие, за честную борьбу и за то, что выбирают активный образ жизни. Рад видеть, как растет уровень подготовки участников, как крепнет дух сопереживания и поддержки между командами из разных уголков округа. Такие события делают нас сильнее — физически и духовно», — отметил организатор мероприятия Никита Цыганов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.