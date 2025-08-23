На Ямале в поселке Харп прошел VIII спортивный фестиваль «Игры героев»

«Это уже восьмой раз, когда мы собираем людей, готовых испытать себя, и каждый раз видим настоящий характер. Спасибо всем за участие, за честную борьбу и за то, что выбирают активный образ жизни. Рад видеть, как растет уровень подготовки участников, как крепнет дух сопереживания и поддержки между командами из разных уголков округа. Такие события делают нас сильнее — физически и духовно», — отметил организатор мероприятия Никита Цыганов.