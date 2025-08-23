В больнице села Илек Оренбургской области обновили отделение хирургии

Хирургическое отделение районной больницы в селе Илек Оренбургской области отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Отделение, рассчитанное на 28 коек, теперь стало светлее, уютнее и функциональнее. Там проведен ремонт инженерных систем, выполнены общестроительные внутренние работы, установлена охранная и пожарная сигнализации. Также отделение оснащено необходимым для эксплуатации оборудованием, техническими средствами.
В результате масштабных работ в стационаре созданы все необходимые условия для оперативного и качественного оказания медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.