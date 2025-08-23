На «Празднике Топора» колледжи Томской области провели мастер-классы

Преподаватели и волонтеры колледжей и техникумов Томской области провели серию мастер-классов на фестивале «Праздник Топора», который проводится с 16 по 24 августа при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Северский промышленный колледж показал, как изготовить кокошник и куклы-закрутки, преподаватели Томского техникума информационных технологий рассказали про работу с нейросетями. На мастер-классе Томского индустриального техникума участников научили правильно заполнять и отправлять почтовые открытки, а Томский экономико-промышленный колледж провел мастер-класс по электронике и схемотехнике.
Волонтеры Томского техникума водного транспорта и судоходства организовали занятие по плетению узлов и их применению, совместно с Томским промышленно-гуманитарным колледжем гости фестиваля провели химические опыты. Колпашевский социально-промышленный колледж представил мастер-класс по коллажу из крупы и макаронных изделий, а волонтеры и преподаватели Томского коммунально-строительного техникума рассказали о сантехнике, отоплении и направлении «Сухое строительство». Также состоялись занятия по визажу и оказанию первой медицинской помощи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.