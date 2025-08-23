Прикамский комбинат «КАМА» представил новую бумагу для этикеток

«Мы не просто расширили продуктовую линейку, а сделали шаг к импортозамещению в этом важном сегменте. Новая бумага отвечает конкретным требованиям производителей: мы усилили ее стойкость к скручиванию, прочность, печатные свойства. Ural Bright Label уже готова к поставкам, и мы уверены, что она станет альтернативным решением для типографий и брендов, ориентированных на качество и независимость от импорта», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора комбината «КАМА» Роман Серавин.