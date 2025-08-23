Прикамский комбинат «КАМА» представил новую бумагу для этикеток

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» в Пермском крае начал производить новую одностороннюю мелованную бумагу для этикеток Ural Bright Label в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Краснокамского округа.
«КАМА» усовершенствовала выпускаемую с 2011 года мелованную бумагу с учетом требований этого сегмента. Материал отличается высокой устойчивостью к скручиванию, благодаря чему этикетка сохраняет форму. Повышенная прочность обеспечивает надежность при печати. Бумага изготавливается из беленой химико-термомеханической массы, что придает ей высокую стeпeнь непрозрачности, достаточную при наклеивании на темные поверхности, а также пухлость, важную для последующей обработки, например, тиснения.
«Мы не просто расширили продуктовую линейку, а сделали шаг к импортозамещению в этом важном сегменте. Новая бумага отвечает конкретным требованиям производителей: мы усилили ее стойкость к скручиванию, прочность, печатные свойства. Ural Bright Label уже готова к поставкам, и мы уверены, что она станет альтернативным решением для типографий и брендов, ориентированных на качество и независимость от импорта», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора комбината «КАМА» Роман Серавин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.